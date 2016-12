Džordžu Maiklu mirušu atradis viņa draugs

«Tie ir Ziemassvētki, kurus nekad neaizmirsīšu, kad pirmā lieta no rīta, ko esi atklājis - savu draugu mierīgi guļošu bez dzīvības pazīmēm,» viņš raksta.

@fadifawaz

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx— Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 26, 2016