Džordžs Maikls slepenībā ziedojis miljonus labdarībai

80. gadu popmūzikas superzvaigzne, dziedātājs Džordžs Maikls (George Michael), kurš atrasts miris Ziemassvētku rītā savās mājās, nekad nav publiski demonstrējis, ka nodarbojas ar labdarību, taču tagad, pēc viņa nāves, gaismā nākuši vairāki fakti, kuri liecina, ka Džordžs bijis ļoti devīgs vīrs.

«Televīzijas šovā «Deal Or No Deal» kāda sieviete ieminējusies, ka viņai nepieciešami 15 tūkstoši mārciņu mākslīgajai apaugļošanai. Džordžs sievietei nākamajā dienā piezvanījis un iedevis nepieciešamo naudu,» savā «Twitter» kontā atmiņās pirmdien dalījās minētā televīzijas šova vadītājs Ričards Osmonds (Richard Osmond).

@richardosman

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k.— Richard Osman (@richardosman) December 26, 2016

Osmonda ierakstam sekoja vēl vairāki no citiem lietotājiem, kas piedzīvojuši Džordža Maikla palīdzīgo roku.

Dziedātāja mājas lapā minēts, ka daudzi viņa ziedojumi nav ar dokumentiem pierādīti, taču zināms, ka visus ienākumus no populārā Ziemassvētku singla «Last Christmas/Everything She Wants» Maikls ziedojis labdarībai - Etiopijas bada cietējiem. Arī daļa ienākumu no Eltona Džona dziesmas «Don't Let The Sun Go Down On Me», ko ieskaņoja Maikls, ziedoti labdarībai.

Bērnu labdarības fonda «Childline» dibinātāja Estere Rantzena (Esther Rantzen) «Press Association» atklāja, ka Maikls fondam ziedojis miljoniem mārciņu, taču publiski par to nerunāja.

Kāds lietotājs «Twitter» ierakstījis, ka Džordžs kādai viesmīlei, kas bija medicīnas studente, kā dzeramnaudu samaksājis 5000 mārciņu.

@wisecur

George Michael once gave free concert for NHS nurses as a thank you for looking after his late mother #MerryXmasNHS https://t.co/JxLsBR20yN— Andrew (@wisecur) December 26, 2016

Pēc sava mīļotā, brazīlieša Anselmo Felepa nāves, kurš 1993. gadā 33 gadu vecumā mira ar AIDS, Džordžs Maikls daudzus gadus ziedojis arī Terensa Higinsa HIV fondam.

@salihughes

George Michael was also the only star on HWTBAMillionaire who, when gambling all the charity's cash, said "if I lose it, I'll just pay it".— Sali Hughes (@salihughes) December 26, 2016

Maikls ziedojis arī ikdienišķās situācijās.

«Maikls anonīmi strādāja naktspatversmē, kur arī es darbojos. Es to nevienam neteicu, viņš lūdza, lai nesaku. Tāds vīrs viņš bija,» tvīto Emilīne Mondo.

