Džordža Maikla mūzika atgriežas UkTop40. «Rockabye» līderis 8. nedēļu

Pēc ziņām par popmūziķa Džordža Maikla (George Michael) nāves, viņa dziesmu un albumu pārdošanas/straumēšanas apjoms piedzīvojis strauju kāpumu, ziņo «nme.com».

Lai arī Apvienotās Karalistes singlu topa 1. vietā jau astoto nedēļu pēc kārtas atrodas britu elektroniskās mūzikas grupa no Kembridžas - «Clean Bandit» ar lipīgo singlu «Rockabye», kurā dzirdama arī repera Šona Pola un dziedātājas Annes Marijas (Anne-Marie) balss, top100 iekļuvusi arī vairāki Džordža Maikla singli.

1984. gada Ziemassvētku hits «Last Christmas» (RCA/Sony) pakāpies no 16. uz 7. vietu. 44. vietā «Careless Whisper», «Faith» 64. vietā, bet duets ar Eltonu Džonu «Don't Let The Sun Go Down On Me» - numur 91.

Reklāma -->

Saistītie raksti

Tikmēr britu talantu šova «The X Factor» astotās sezonas uzvarētājas - meitenes no popgrupas «Little Mix» Apvienotās Karalistes albumu topā atkal pakāpušās uz 1. vietu, savukārt Maikla 1998. gada izlase «Ladies and Gentlemen — The Best of George Michael» (Epic/Sony) atgriezusies topa 8. vietā. Savukārt dueta «Wham!» pēdējais albums «The Final» atgriezies 40. vietā.

-->





































Aizvērt Fani noliek ziedus pie mūzikas leģendas Džordža Maikla mājas Londonā AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA







Maikls aizgāja mūžībā 53 gadu vecumā Ziemassvētkos.