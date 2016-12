Miris pirmais bītlu menedžeris Alans Viljamss

«Šodien mūsu dibinātājs un cilvēks, kurš atklāja bītlus, nomira 86 gadu vecumā. Alan Viljams, [mums] tevis pietrūks,» «Tviterī» ierakstīja «Jacaranda Club» («Džakarandas klubs»).

«Viņa mantojums ir ļāvis mums palikt Liverpūles mūzikas pasaules sirdī gandrīz 60 gadus, un viņa piemiņa turpinās dzīvot ar katru grupu, kas spēlē uz mūsu slavenās skatuves,» klubs piebilda paziņojumā savā sociālā tīkla «Facebook» lapā.

Viljamss bija aizbraucis ar šo grupu uz Hamburgu, kur tā sešdesmito gadu sākumā pavadīja vairākus savai izveidei svarīgus gadus, kā arī bija pārzinājis biļešu pārdošanu uz pirmajiem bītlu koncertiem.

@jacarandalpool

Today our founder and the man who discovered the Beatles passed away at the age of 86



Allan Williams, you will be missed pic.twitter.com/Mh7sq5Er4q— The Jacaranda (@jacarandalpool) December 30, 2016