Entonijs Kīdiss par faniem un rituāliem pirms koncerta

Amerikāņu rokgrupas «Red Hot Chili Peppers» solists Entonijs Kīdiss (Anthony Kiedis) ir pagodināts, ka grupas koncertus, jau kopš pašiem apvienības pirmsākumiem, apmeklē dažāda vecuma cilvēki. «Zinu, ka mēs esam saistīti ar cilvēkiem, vienalga vai tie r 10 vai 70 gadus veci,» viņš saka.

«Viss, ko mēs darām, tiek izlaists cauri šiem cilvēkiem,» uzskata 54 gadus vecais Entonijs Kīdiss. «Zinu, ka mūsu koncertos arī šobrīd liela daļa klausītāji ir 15 gadus veci, un es to dievini, tas ir pagodinājums. Vecumam nav nozīmes. Mēs nekad neesam bijuši kas viens - mums ir džeza, fanka, pankroka ietekmes.»

Savukārt, atbildot uz jautājumu par rituāliem pirms koncertiem, Kīdiss uzsver, ka, ņemot vērā koncertos piedzīvoto fizisko slodzi, nav iespējams iztikt bez kādiem sagatavošanās pasākumiem.

«Tā kā es dziedu skaļi veselas divas stundas, ir svarīgi sagatavot balsi ar pareizo ēdienu, un iesildīšanās vingrinājumiem,» viņš stāsta. «Svarīgi ir iedarbināt arī ķermeni. Es paēdu trīs stundas pirms koncerta, lai uz skatuves neapvemtos. Jo koncerts ir ļoti intensīvs, un ja es būtu paēdis īsi pirms kāpšanas uz skatuves, es to nespētu saturēt sevī.»

Atgādinām, «Red Hot Chili Peppers» uzstāšanās Rīgā notiks šā gada 27. jūlijā Lucavsalā.

Biļetes uz «Red Hot Chili Peppers» vienīgo koncertu Baltijas valstīs pieejamas «Biļešu servisa» kasēs un www.bilesuserviss.lv.

Viena no veiksmīgākajām grupām rokmūzikas vēsturē, «Red Hot Chili Peppers», kurā apvienojušies dziedātājs Entonijs Kīdiss (Anthony Kiedis), basģitārists Flī, bundzinieks Čads Smits (Chad Smith) un ģitārists Džošs Klinghofers (Josh Klinghoffer), pārdevusi vairāk nekā 80 miljonus albumu eksemplāru, un pieci no grupas albumiem ieguvuši multiplatīna statusu. Grupa nominēta 16 «Grammy» balvām, un no tām saņēmusi sešas, tostarp kategorijā «Labākais romūzikas izpildījums» – par singlu «Dani California», «Labākā rokdziesma» – par singlu «Scar Tissue» un «Labākais hārdroka vokāls» – par singlu «Give It Away». 2012. gadā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

