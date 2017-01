«Bon Iver» atceļ turneju «personisku iemeslu dēļ»

Arī 14. janvārī ieplānotā viesošanās Minesotas radio atcelta.

Grupas «Twitter» minēti «personiski iemesli».

Grupa atmaksās naudu par biļetēm un neplāno minētos koncertus pārcelt uz citiem datumiem. Kopumā atcelti 20 koncerti līdz pat 19. februārim.

Plānotā uzstāšanās «Coachella» festivālā aprīlī nav atcelta.

Pagājušogad Vernons izdeva jaunu albumu «22, A Million» (skat. recenziju).

It's with great regret that we must announce the cancellation of our forthcoming European tour and Justin's appearance on @prairie_home. . . pic.twitter.com/3nvEEA2i3r— Bon Iver (@boniver) January 4, 2017