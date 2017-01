«Foo Fighters» šogad varētu ierakstīt jaunu albumu

Deiva Grola vadītā amerikāņu rokgrupa «Foo Fighters» šogad plāno ierakstīt jaunu studijas albumu, atklājis ASV rokfestivāla «BottleRock» un Napas ielejas vīna darītavas vadītājs Deivs Greiems (Dave Graham).

Festivāls ir uzaicinājis grupu uzstāties maijā notiekošajā festivālā, un tā būs grupas vienīgā uzstāšanās šogad Ziemeļamerikā.

Greiems atklāja, ka grupa plāno ierakstīt jaunu albumu, kas sekotu 2014. gada ierakstam «Sonic Highways» un 2015. gada EP «Songs from the Laundry Room» un «Saint Cecilia».

Atgādinām, ka pagājušā gada novembrī solo albumu «KOTA» izdeva grupas bundzinieks Teilors Hokinss (Taylor Hawkins).

«Foo Fighters plāno visu 2017. gadu pavadīt studijā, un BottleRock varētu būt viņu vienīgais lielais koncerts šajā gadā Ziemeļamerikā,» intervijā izdevumam «Napa Valley Register» stāsta Deivs Greiems.

Vēl festivālā, kas notiks no 26. līdz 28. maijam, uzstāsies «Tom Petty & the Heartbreakers», «Modest Mouse», «The Roots» u.c.

Foo Fighters "Something From Nothing"

Atgādinām, ka 21. jūnijā «Foo Fighters» uzstāsies Lucavsalā. Divarpus stundu ilgais priekšnesums Daugavas krastā būs pasaulslavenās rokgrupas pirmā un vienīgā uzstāšanās Baltijā, līdz ar to sagaidāms, ka šovu apmeklēs arī daudzi tūkstoši fanu no kaimiņvalstīm. Šajā īpašajā un vēsturiskajā dienā koncerta iesildītāji būs pieprasītā britu rokgrupa «Biffy Clyro», kā arī atzītais ASV un Lielbritānijas duets «The Kills». Pirms abiem lielajiem iesildītājiem klātesošos izklaidēs daudzsološākā Igaunijas koncertgrupa - «Elephants From Neptune».

Biļetes uz iespaidīgo «Foo Fighters» āra koncertu pieejamas «Biļešu servisa» kasēs un www.bilesuserviss.lv.

