«The Shins» izziņo jaunu albumu

Albekirkijas (New Mexico) grupa «The Shins» publicējusi jaunu dziesmu «Name For You», kas ir otrais vēstnesis šogad gaidāmajam jaunajam albumam. Pirmais tika izdots pagājušā gada Helovīna svētku dienā - «Dead Alive».

Piektais studijas albums ar nosaukumu «Heartworms» sekos 2012. gadā izdotajam TVNET Mēneša albumam - «Port Of Morrow», kas ieskandēja grupas brieduma un spēka gadus.

Albums tiks izdots 10. martā.

Reklāma -->

Saistītie raksti

Grupas līderis un dziesmu autors Džeimss Mersers (James Mercer) pats ir ieraksta producents, izņēmums ir dziesma «So Now What», ko producējis Ričards Svifts (Richard Swift).

Jaunais singls veltīts Mersera trim meitām.

The Shins "Name For You"

Albuma dziesmu saraksts:

1. «Name For You»

2. «Painting a Hole»

3. «Cherry Hearts»

4. «Fantasy Island»

5. «Mildenhall»

6. «Rubber Ballz»

7. «Half a Million»

8. «Dead Alive»

9. «Heartworms»

10. «So Now What»

11. «The Fear»