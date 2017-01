Deividam Bovijam šodien apritētu 70!

Šodien, 8. janvārī savu 70. jubileju svinētu Deivids Bovijs, kurš aizsaulē devās gandrīz tieši pirms gada, pēc sava pēdējā albuma izdošanas.

Jau ziņots, ka vakar Lielbritānijas raidsabiedrībā BBC pārraidīta jauna dokumentālā filma – «David Bowie: The Last Five Years», kas vēsta par Bovija pēdējo divu albumu tapšanu, un atklāj jaunas detaļas par Bovija slimību. Filmas veidotāji apgalvo, ka Bovija pēdējais singls «Lazarus» nebija viņa «atvadu dāvana» faniem, jo par savu neārstējamo slimību viņš uzzināja tikai trīs mēnešus pirms nāves.

LASI TVNET: David Bowie «Blackstar»

Reklāma -->

Filmas «David Bowie: The Last Five Years» reklāmas rullītis

Šodien klajā nāk arī jauns Bovija EP «No Plan», kurā iekļautas dziesmas, kas sarakstītas izrādei «Lazarus».



Ņujorkā pirmizrādītajai teātra izrādei ar tādu pašu nosaukumu balstīta uz Bovija 1976. gada kinolentes «The Man Who Fell To Earth» motīviem un stāsta par Tomasu Ņūtonu - no alkohola atkarīgu citplanētieti.

Noskaties dziesmas «No Plan» video!

David Bowie "No Plan"

Atgādinām, ka pagājušogad Bovijs izdeva albumu «Blackstar», kas vizuāli stilizēts ar melnu zvaigzni ★ un kas muzikāli bija būtiski atšķirīgs no visa, kas līdz šim atrodams Bovija diskogrāfijā. Taču jau pēc pāris dienām Bovijs nomira, liekot faniem domāt, ka albums ir viņa atvadu vēstule, kurā viņš apzināti sevi un pasauli sagatavo savai aiziešanai.

-->

























Aizvērt Fani sēro par Deividu Boviju EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA







-->

























Aizvērt Deivids Bovijs EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA EPA/AFP/LETA Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix EPA/AFP/LETA







Saistītie raksti