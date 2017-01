Kur viņi ir tagad? Šaba Rankss

Pirms divām dienām, 17. janvārī, 51 gadu vecs kļuva nu jau vairāk nekā pirms 25 gadiem populārais jamaikiešu denshola mākslinieks Šaba Rankss (Shabba Ranks, īstajā vārdā Rexton Rawlston Fernando Gordon). Jūs noteikti esat dzirdējuši grūvīgo 1992. gada «Mr Loverman» ar zīmīgo izsaucienu «Shabba!».

Shabba Ranks "Mr Loverman"

Šaba mūzikā ienāca spilgti. Viņš bija viens no slavenākajiem Jamaikas denshola māksliniekiem, viens no regetona aizsācējiem ar 1990. gada singlu «Dem bow».

Lai arī 90. gados viņš izdeva vairākus albumus, pēc «Mr Loverman» viņa karjera piedzīvoja pakāpenisku lejupslīdi, 1996. gadā ierakstu kompānija «Epic Records» lauza ar viņu līgumu, un 1998. gadā viņš izdeva savu pēdējo ierakstu «Get Up Stand Up». Kopš tā laika nekas daudz par viņa muzikālajām gaitām dzirdēts nav.

2007. gadā viņš gan uz brīdi atgriezās apritē, kad piedalījās repera Basta Raimsa dziesmā «Clear The Air», 2011. gadā izdeva singlu «None A Dem», taču tas īpaši plašu rezonansi neguva.

Foto: Publicitātes

2013. gadā jaunās paaudzes reperis A$AP Ferg izdeva dziesmu «Shabba», kuras klipā uz brīdi redzams arī pats Šaba, klīda runas, ka viņš beidzot gatavo jaunu albumu, taču dienas gaismu tas vēl nav ieraudzījis.

Šobrīd Šabu uzstājoties var redzēt uz kruīza kuģiem. Tuvākais reiss 27. februārī.

@EmperorRanks

Love & Harmony Cruise. Get your cabin to see Shabba Ranks Live. Go to https://t.co/zzmJUNfq85 pic.twitter.com/j8NaWU6Ytj— Shabba Ranks (@EmperorRanks) September 13, 2016