Divus «Tower Of Power» mūziķus notriecis vilciens

Negadījumā cietuši basģitārists Marc van Wageningen un bundzinieks David Garibaldi. Koncerts atcelts, un abi ievainotie ar nopietnām traumām nogādāti slimnīcā.

2 Tower of Power band members hit by train in Oakland

«Mēs nezinām, vai viņi nedzirdēja, ka tuvojas vilciens, mēs nezinām, kā šī traģēdija notika,» komentē džeza kluba īpašnieks Hels Kamposs (Hal Campos). «Grupa ir emocionāli sagrauta.»

Amerikāņu dziedātāja Sheila E tviterī aicinājusi lūgt par viņas draugu dzīvību.

Please pray for my frenz,Bassist Marc Van Wageningen, drummer Dave GARIBALDI for tower power hit by a train in front of Yoshi's in Oakland