Eds Šīrans britu topā uzstāda jaunu rekordu

«Grammy» balvai vairākkārt nominētais britu dziesmu autors Eds Šīrans (Ed Sheeran) uzstādījis jaunu rekordu - viņš pirmais UKTop40 vēsturē ar savām divām jaunajām publicētajām dziesmām pirmajā nedēļā iekarojis Apvienotās Karalistes singlu topa 1. un 2. vietu, ziņo «nme.com». Pirms tam nevienam šāds sasniegums nav bijis pa spēkam.

Atgādinām, ka 6. janvārī publicēti pirmie jaunie Šīrana ieraksti kopš 2015. gada maijā izdotā singla «Photograph» - dziesmas «Shape of You» un «Castle On the Hill» (Asylum/Warner Music). «Shape of You» debitēja 1., bet «Castle On the Hill» - 2. vietā.

Dziedātāja jaunais albums «÷» («Divide») klajā nāks 3. martā.

Reklāma

Ed Sheeran "Shape Of You"

Ed Sheeran "Castle On The Hill"

Atgādinām, ka Šīrans 2015. gadā uzstājās Rīgā.

Saistītie raksti

-->





























































Aizvērt Eds Šīrans uzstājas Arēnā Rīga Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET







Līdz ar to britu elektroniskās mūzikas grupa no Kembridžas - «Clean Bandit» ar lipīgo singlu «Rockabye», kurā dzirdama arī repera Šona Pola un dziedātājas Annes Marijas (Anne-Marie) balss, pēc deviņām nedēļām 1. vietā atkāpusies uz 4. vietu.

Raidorganizācijas BBC aptaujā «2017. gada skaņa» 2. vietas ieguvējs, «jaunais Džo Kokers» - Rag'n'Bone Man ar smeldzīgo singlu «Human» numur 3.

Savukārt britu talantu šova «The X Factor» astotās sezonas uzvarētājas - meitenes no popgrupas «Little Mix» saglabājušas līderpozīciju Apvienotās Karalistes albumu topā ar plati «Glory Days» (Syco Music/Sony).

Nemainīgi 2. vietā britu dīdžeja Pīta Tonga un simfoniskā orķestra kopdarbs «Classic House» (Polydor/UMC/OMOD) - albums, kurā slavenas deju mūzikas kompozīcijas adaptētas simfoniskajam orķestrim.

Grupa «You Me At Six» ar «Night People» (Infectious Music) numur 3.