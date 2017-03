5 dziesmas, kas pasaka sievietēm, ka viņas nezina, ka ir daiļas

8. marts, protams, ir diena, kad runājam par sieviešu tiesībām, taču šajā dienā nevaram paiet garām arī vispārzināmai patiesībai, ka visas sievietes ir skaistas. Tiesa, kā liecina vairākas popdziesmas, daudzas no dāmām, šķiet, nemaz tā īsti neapjauš, ka ir daiļas. Lūk, piecas no šādām dziesmām, kurās izmantota frāze «tu nezini, cik patiesībā skaista esi».

1. Mac Miller un Ariana Grande «My Favorite Part»

Reperis Maks Millers savā nesenākajā albumā «The Divine Feminine» atklāja savu maigo, romantisko pusi. Īpaši tas dzirdams duetā «My Favorite Part» ar popmūzikas lakstīgalu Arianu Grandi.

Vārdi: «You just don’t know how beautiful you are, and baby, that’s my favorite part.» («Tu nezini cik skaista esi, un, mazulīt, tā ir mana mīļākā lieta.»)

2. John Legend «You & I»

Soulmūziķis Džons Ledžends dāmu sirds stīgas aizskāris ar dziesmu «You & I», kurā dzied par to, ka sievietei nav uz sejas jāliek grims vai jānēsā dārgas drēbes, lai izskatītos daiļi.

Vārdi: «You fix your makeup, just so/ Guess you don't know, that you're beautiful/ Try on every dress that you own/ You were fine in my eyes a half-hour ago» (Tu pielabo savu grimu. Šķiet, tu nemaz nezini, cik skaista esi. Tu piemēri visas savas kleitas, taču manās acīs tu izskatījies labi pirms pusstundas.")

3. One Direction «What Makes You Beautiful»

Britu/īru puišu grupa pusaudžu meiteņu sirdis iekaroja ar šo dziesmu, kuras piedziedājums ir vienkāršāks par vienkāršu.

Vārdi: «You don’t know you’re beautiful/ That’s what makes you beautiful» («Tu nezini, ka esi skaista, un un tas tevi padara skaistu.»)

4. Ed Sheeran «Wake Me Up»

«Rudais Jēzus» - dziesmu rakstnieks Eds Šīrans arī lieliski jūt sieviešu auditoriju. 2011. gada platē «+» iekļautas dziesma «Wake Me Up», kas vēsta par kādu meiteni, kas nemaz neapjauš kādu lomu spēlē Šīrana dzīvē.

Vārdi: «And you will never know/ Just how beautiful you are to me/ But maybe I'm just in love/ When you wake me up» («Un tu nekad neuzzināsi, cik patiesi skaista man esi. Bet varbūt esmu vienkārši iemīlējies, kad mani modināsi.»)

5. U2 «Get On Your Boots»

Rokmūzikas klasiķi U2 ar feministu varoni Bono pie mikrofona arī «izkoduši» to, ko vēlas dzirdēt sievietes. Tiesa, dziesma dziļākajā būtībā nav par sievietes daili, bet gan par cilvēkiem, kuri var vienu vakaru ballēties, bet nākamajā dienā uzspridzināt bumbu.

Vārdi: «You don’t know how beautiful you are» («Tu nezini, cik skaista esi.»)

