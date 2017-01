Kristīna Makvī un Lindsijs Bakingems gatavo kopīgu albumu

Albuma tapšanā piedalās arī «Fleetwood Mac» līdzdibinātājs Miks Flītvuds un grupas basģitārists Džons Makvī, tomēr tas vēl nenozīmē, ka albums nāks klajā kā grupas albums.

Pagaidām projekta darba nosaukums ir «Buckingham McVie», kas sasaucas ar albuma nosaukumu, kāds bija Bakingema un Stīvijas Niksas dueta albumam «Buckingham Nicks», kas nāca klajā vēl pirms abu pievienošanās «Fleetwood Mac».

Kristīna Makvī no jauna pievienojās grupai 2014. gada koncerttūrē pēc 16 gadu pārtraukuma.

Bakingems laikrakstam sacīja, ka kopš Makvī atgriešanās grupā viņi daudz laika pavadījuši studijā un kopā radījuši jau tik daudz mūzikas, kas ir pietiekami veselam albumam.

@Q107Toronto

Lindsey Buckingham and Christine McVie of @fleetwoodmac are planning a duet album in May under the name Buckingham McVie. #rocknews pic.twitter.com/Ua9bq1icZj— Q107 Toronto (@Q107Toronto) January 16, 2017