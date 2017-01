Gaidāms skaļš Trampa anti-inaugurācijas koncerts

Foto: Ekrānuzņēmums

Jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trampa inaugurācijas ceremonijas dienā, 20. janvārī, paralēli notiks arī anti-inaugurācijas pasākums - koncerts, kuru rīko repa/roka supergrupa «Prophets of Rage». Tajā apvienojušies politiski aktīvi mūziķi no grupām «Cypress Hill», «Rage Against the Machine» un «Public Enemy». Galvenais notikums šajā koncertā - grupas «Audioslave» apvienošanās!