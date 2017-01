Amerikāņu dziedātāja un pianiste Fiona Epla (Fiona Apple) nākusi klajā ar spēcīgu vienas minūtes manifestu «Tiny Hands» («Mazās roķeles»), kurā skaidri un gaiši jaunajam ASV prezidentam Donaldam Trampam (Donald Trump) pasaka: «Mēs nevēlamies tavas mazās roķeles savu apakšbikšu tuvumā.»

Sestdien, 21. janvārī, visā pasaulē notiks brīvprātīgi organizēti sieviešu solidaritātes gājieni «Sister March», un šī dziesma būs šā gājiena oficiālā himna.

Dziesmā «Tiny Hands» iekļauta tikai viena rinda, kas atkārtojas. «We don't want your tiny hands/anywhere near our underpants.»

Dziesmā iesamplēts arī Trampa skandalozais izteiciens no 2005. gada ieraksta par to, ka viņš ķeras dāmām pie dzimumorgāniem. Toreiz Tramps paziņojumā medijam taisnojies, ka saruna ar Biliju Bušu bijusi privāta un notikusi pirms daudziem gadiem.















