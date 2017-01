«Gorillaz» atgriežas ar anti-Trampa dziesmu «Hallelujah Money»

Dziesmā dzirdama «Mercury» balvu ieguvušā britu dziedātāja Bendžamina Klementaina (Benjamin Clementine) balss. Protams, arī Deimona Albarna (Damon Albarn).

Klipā Klementains dzied no Trampa torņiem, fonā maršējot kukluksklana piekritējiem.

Gorillaz "Hallelujah Money"

Dziesma ir topošā albuma pirmais vēstnesis.

«Gorillaz» beidzamais albums «The Fall» iznāca 2011. gadā. Svinot projekta desmito gadadienu, tajā pašā gadā tika izlaista labāko dziesmu izlase «The Singles Collection 2001-2011».

Saistītie raksti

@gorillaz

Dark times - u need someone to look up to. Me. Here's a lightning bolt of truth in a black night. Now piss on! New stuff won't write itself. https://t.co/tOqYnXqrU2— gorillaz (@gorillaz) January 19, 2017