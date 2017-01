Britu trio «The xx» ar trešo studijas albumus «I See You» (skat. recenziju) iekarojis Apvienotās Karalistes albumu topa 1. vietu, ziņo «nme.com»

Albums, kas nedēļas griezumā pārdots 26 500 vienību, seko 2012. gada ierakstam «Coexist».

Saistītie raksti

Reklāma

Līdz ar to britu talantu šova «The X Factor» astotās sezonas uzvarētājas - meitenes no popgrupas «Little Mix» ar albumu «Glory Days» zaudējušas līderpozīciju.

The xx "Say Something Loving" Džimija Falona šovā

Savukārt mūzikla «La La Land: Kalifornijas sapņi» («La La Land») skaņu celiņš uzšāvies par 96 vietām uz augšu, un šonedēļ ierindojies 3. vietā.

Tikmēr «Grammy» balvai vairākkārt nominētais britu dziesmu autors Eds Šīrans (Ed Sheeran) ar savām divām jaunajām publicētajām dziesmām saglabājis 1. un 2. vietu Apvienotās Karalistes singlu topā.

Dziedātāja jaunais albums «÷» («Divide») klajā nāks 3. martā.

Ed Sheeran "Castle On The Hill"

Ed Sheeran "Shape Of You"

Atgādinām, ka Šīrans 2015. gadā uzstājās Rīgā.