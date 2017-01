RATM par Trampu kā prezidentu runāja jau pirms 16 gadiem

Daudzus gadus pirms miljardieris un TV šovu dalībnieks Donalds Tramps nolēma kļūt par ASV prezidentu, bija viena mūzikas grupas, kas mūs par to jau laicīgi brīdināja - «Rage Against the Machine» (RATM).

Ja ielūkojamies pirms 16 gadiem izdotajā politiski aktīvās amerikāņu grupas dziesmas «Sleep Now in the Fire» klipā, tad aptuveni video 1.03 minūtē redzam kādu lepnu aktīvistu ar transparentu uz kura rakstīts - «Donald Trump for President».

Maikla Mūra režisētais klips bija satīra par politiku un ASV sabiedrību, un, kā izrādās, bija arī pravietisks. Donalds Tramps tiešām ir kļuvis par prezidentu!

Rage Against The Machine "Sleep Now in the Fire"

