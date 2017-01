«Interpol» dosies sava debijas albuma turnejā

«Interpol». Foto: publicātes

Viena no 2000. gadu ietekmīgākajām indīmūzikas grupām «Interpol» šogad dosies sava debijas albuma «Turn On The Bright Lights» (skat. recenziju) jubilejas koncertturnejā, ziņo ārvalstu prese. Albums izdots pirms 15 gadiem - 2002. gadā.