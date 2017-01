Piecas dziesmas, kas nominētas «Oskaram»

Foto: Publicitātes

Otrdien izziņotajās ASV Kinoakadēmijas jeb «Oskara» balvu nominācijās dominē mūzikls «La La Land», kas izvirzīts 14 kategorijās. Un tikai loģiski, ka labākās dziesmas kategorijā no šā mūzikla nominētas uzreiz divas dziesmas - «Audition (The Fools Who Dream)» un «City of Stars». Noklausies!