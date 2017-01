Laupere un Stjuarts dosies kopīgā turnejā pa ASV

Popmūzikas veterāni Sindija Laupere (Cyndi Lauper) un Rods Stjuarts vasarā dosies kopīgā turnejā pa Amerikas Savienotajām Valstīm. Turneja sāksies 6. jūlijā Floridā un noslēgsies 12. augustā Teksasā. Pavisam 63 gadus vecajai Lauperei un 72 gadus vecajam Stjuartam plānoti 18 koncerti.

Savukārt aprīlī Lauperei paredzēta kopīga tuneja ar grupu «Blondie» Jaunzēlandē.

Rod Stewart poses for a portrait on Thursday, May 2, 2013 in Los Angeles. (Photo by Eric Charbonneau/Invision/AP) / SCANPIX Code: 436. Foto: AP/Scanpix

Reklāma

Saistītie raksti