Eds Šīrans turpina dominēt britu singlu topā

«Grammy» balvai vairākkārt nominētais britu dziesmu autors Eds Šīrans (Ed Sheeran) ar savām divām jaunajām publicētajām dziesmām jau trešo nedēļu pēc kārtas saglabājis Apvienotās Karalistes singlu topa 1. un 2. vietu, ziņo «nme.com».

Atgādinām, ka 6. janvārī publicēti pirmie jaunie Šīrana ieraksti kopš 2015. gada maijā izdotā singla «Photograph» - dziesmas «Shape of You» un «Castle On the Hill» (Asylum/Warner Music). «Shape of You» debitēja 1., bet «Castle On the Hill» - 2. vietā.

Dziedātāja jaunais albums «÷» («Divide») klajā nāks 3. martā.

Ed Sheeran "Shape Of You"

Ed Sheeran "Castle On The Hill"

Albumu topā 1. vietā britu dīdžeja Pīta Tonga un simfoniskā orķestra kopdarbs «Classic House» (Polydor/UMC/OMOD) - albums, kurā slavenas deju mūzikas kompozīcijas adaptētas simfoniskajam orķestrim.

Mūzikla «La La Land» skaņu celiņš numur 2, bet britu talantu šova «The X Factor» astotās sezonas uzvarētājas - meitenes no popgrupas «Little Mix» ar plati «Glory Days» (Syco Music/Sony) numur 3.

Pagājušās nedēļas līderis - britu trio «The xx» ar trešo studijas albumus «I See You» (skat. recenziju) noslīdējis uz 5. vietu.

Atgādinām, ka Šīrans 2015. gadā uzstājās Rīgā.