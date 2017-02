Noklausies jauno «Future Islands» singlu!

Grīnvilā dibinātais, bet Baltimorā mājojošais sintpopa, indīmūzikas trio «Future Islands», kuru klātienē varējām baudīt pirms diviem gadiem festivālā «Positivus», laidis klajā jaunu singlu «Ran».

Skaņdarbs ir pirmais vēstnesis no 7. aprīlī gaidāmā jaunā studijas albuma «The Far Field».

Atgādinām, ka grupas lielais izrāviens notika 2014. gadā, kad harismātiskā solista Semjuela T. Heringa (Samuel T. Herring) vadītais kolektīvs ar dziesmu «Seasons (Waiting on You)» spilgti debitēja populārajā sarunu šovā «Late Show With David Letterman». Minēto dziesmu izdevums «Rolling Stone» nodēvēja par vienu no top10 gada labākajām dziesmām. Arī TVNET gan dziesma, gan albums augstu novērtēts (skat. recenziju).

Grupa izziņojusi arī vairākus festivālu datumus (Coachella, Panorama, Bonnaroo).

Future Islands "Ran"

Jaunais albums tapis kopā ar «Grammy» ieguvēju - producentu Džonu Kongltonu leģendārajā «Sunset Sound» studijā Losandželosā. Ierakstā piedalās «Blondie» soliste Debija Harija (Debbie Harry).

The Far Field dziesmu saraksts

1. «Aladdin»

2. «Time On Her Side»

3. «Ran»

4. «Beauty Of The Road»

5. «Cave»

6. «Through The Roses»

7. «North Star»

8. «Ancient Water»

9. «Candles»

10. «Day Glow Fire»

11. «Shadows»

12. «Black Rose»