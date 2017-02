«Depeche Mode» laiž klajā politisku singlu «Where's the Revolution»

Britu grupa «Depeche Mode» laidusi klajā jaunu dziesmu - politiski uzlādētu skaņdarbu «Where's the Revolution». Tas ir pirmais singls no «Depeche Mode» jaunā albuma «Split», kuru paredzēts laist klajā 17. martā.

«Who's making your decisions? You or your religion?» («Kurš pieņem tavus lēmumus? Tu vai tava reliģija?») dziesmā jautā solists Deivs Gāns (Dave Gahan). Dziesmu sarakstījis Martins Gors (Martin Gore).

Depeche Mode - Where's the Revolution

«Es gan jauno albumu nedēvētu par politisku, jo neuztveru mūziku politiski,» intervijā «Rolling Stone» saka Gāns. «Taču albums ir noteikti par cilvēci, un mūsu vietu tajā. Ja vēlamies, lai kaut kas mainītos, mums par to jārunā un jādomā līdzi visam, kas notiek. Šobrīd neizskatās, ka Londonā notiek šāds process. Mēs dodamies pretējā virzienā. Martin juta, ka vēlas par šo tēmu izpausties.»

Jaunais albums, kas sekos 2013. gada «Delta Machine», būs pirmais ieraksts kompānijas «Columbia Records» apgādā. To producējis Džeimss Fords.

Jau ziņots: lai atbalstītu albumu, «Depeche Mode» dosies turnejā «Global Spirit Tour», kas sāksies 5. maijā Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā un noslēgsies 23. jūlijā Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā.

