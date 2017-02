«Foo Fighters» šovu iesildīs Eiropas «Biffy Clyro» un «The Kills»

Jau ziņots, ka 21. jūnijā Lucavsalā notiks viens no vasaras gaidītākajiem mūzikas notikumiem - amerikāņu rokgrupas «Foo Fighters» uzstāšanās. Priekšnesums Daugavas krastā būs kulta rokgrupas pirmā un vienīgā uzstāšanās Baltijā. Koncerta iesildītāji būs Eiropas lielāko festivālu galvenās skatuves cienīgi mākslinieki - populārā britu grupa «Biffy Clyro» un atzītais ASV un Lielbritānijas duets «The Kills». Pirms abiem lielajiem iesildītājiem klātesošos izklaidēs arī šobrīd aktuālākā Igaunijas koncertgrupa - «Elephants From Neptune».

Par «Foo Fighters» koncertu mērogu liecina arī gadījums, kad Jaunzēlandes ziemeļu pilsētā Oklendā tika reģistrēti pazemes grūdieni, kurus, iespējams, lēkājot un dejojot izraisīja 50 000 «Foo Fighters» koncerta apmeklētāju.

21 gadu ilgās karjeras laikā Deivs Grols (Dave Grohl), Teilors Hovkins (Taylor Hawkins), Neits Mendels (Nate Mendel), Kriss Šiflets (Chris Shiflett) un Pets Smīrs (Pat Smear) ir izsitušies līdz rokmūzikas virsotnei, kļūstot par vienu no labākajām koncertgrupām pasaulē. «Foo Fighters» kontā ir vienpadsmit prestižās «Grammy» balvas.

Apmeklētājus sagaida enerģijas pilns, episks koncerts, kura laikā izskanēs tādi «Foo Fighters» grāvēji kā «The Pretender», «Best Of You», «All My Life», «My Hero», «Learn To Fly» un daudzi citi.

«Biffy Clyro» pēdējo gadu laikā ir apliecinājusi sevi kā viena no pasaules interesantākajām rokgrupām, un tās popularitāte sasniegusi milzu apmērus. Skotijas trio šovi daudzviet Eiropā ir izpārdoti, turklāt «Biffy Clyro» jaunākais albums «Ellipsis» guvis milzu panākumus visā pasaulē.

«Biffy Clyro». Foto: publicitētes

ASV un Lielbritānijas duets «The Kills» ir dibināts 2000. gadā, apvienojoties amerikāņu dziedātājai Elisonai Moshartai (Alison Mosshart) un britam Džeimijam Hinsam (Jamie Hince). «The Kills» šogad spoži pieteica savu atgriešanos, laižot klajā piekto studijas albumu «Ash & Ice». Aizvadītajā vasarā grupa muzicēja lielākajos mūzikas festivālos, gūstot nedalītu publikas mīlestību.

«The Kills». Foto: publicitētes

«Elephants From Neptune» šodien ir viens no spilgtākajiem vārdiem uz Baltijas mūzikas skatuves un viena no daudzsološākajām koncertgrupām Igaunijā. Grupu raksturo masīvas ģitāru partijas un jaudīgi sitamo instrumentu spēles risinājumi, atsaucoties un iedvesmojoties no Deiva Grola un «Queens of the Stone Age». Grupa ir uzstājusies Baltijas vadošajos mūzikas festivālos un saņēmusi «Tallinn Music Week» balvu «Go Change the World».

Biļetes uz iespaidīgo «Foo Fighters» koncertu Lucavsalā ir pieejamas «Biļešu servisa» kasēs un www.bilesuserviss.lv. Biļešu cena - 69 €.

Skatuves priekšā atradīsies fanu zona, cena biļetei fanu zonā - 99 €. Pieejamas arī VIP biļetes, kuras nodrošinās automašīnas stāvvietu, atsevišķu ieeju pasākuma norises vietā, sēdvietu tribīnē zem jumta, atsevišķu bāru un WC, kā arī ieeju fanu zonā. VIP biļetes cena - 199 €.

