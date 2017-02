Kur viņi ir tagad? «More Than Words» balādes autori «Extreme»

Lai atgādinātu par kādām sen piemirstām dziesmām un mūziķiem, piedāvājam jaunu rubriku - «Kur viņi ir tagad?». 80. un īpaši 90. gados populārajā mūzikā, pateicoties mūzikas kanāliem un mūzikas kompāniju centieniem, maisam gals bija vaļā un mūzikas topus iekaroja daudzi jauni mūziķi, taču likumsakarīgi, ne visi kļuva par A klases zvaigznēm. Daži «atzīmējās» ar vienu, diviem veiksmīgiem singliem un drīz pazuda. Protams, ne jau bez vēsts... pazuda tikai no hitparādēm, pakāpeniski izgaistot arī no mūsu atmiņām, taču reizēm, izdzirdot radio kādu senu dziesmu, pie sevis nodomājam - kas tas bija par mākslinieku? Un ar ko viņš nodarbojas tagad?

Kad 1991. gadā radioviļņos dominēja emocionālas hārdroka balādes, uzplauka grandžroks un Maikls Džeksons dziedāja par to, ka nav svarīgi, vai esi «balts vai melns», par pārsteiguma hitu gan klausītājiem, gan pašai grupai kļuva liriska akustiskā balāde «More Than Words». Tās autori - Bostonas rokgrupa «Extreme», kas pirms šīs dziesmas vairāk darbojās tolaik aktuālajā fankmetāla žanrā un sapņoja par komerciālu «izlaušanos».

Extreme "More Than Words"

Reklāma

Dziesma «More Than Words», kuras autori ir grupas dalībnieki Nuno Betenkorts (Nuno Bettencourt) un Garijs Šerons (Gary Cherone), balstījās tikai uz akustiskās ģitāras akordiem un balsīm, kas atgādināja šo to no 60. gadu «The Beatles» vai «The Everly Brothers» repertuāra. Tā nebija tā dēvētā «spēka balāde» (power ballad) «Mama I'm Coming Home» (O. Osborna dziesma) stilā ar hallētām bungām, spēcīgu piedziedājumu un izteiksmīgiem bungu brekiem.

Producentu un pat grupas dalībnieku aicinājumam ierakstīt klāt bungas un basu abi dziesmas autori nepiekrita, un, kā izrādījās, pareizi darīja.

Dziesma guva milzīgu popularitāti, un arī albums, kurā tā iekļauta («Pornograffitti»), tika pārdots vairākos miljonos eksemplāru. Tomēr Kurta Kobeina un «Nirvana» revolūcija ietekmēja arī «Extreme» turpmāko radošo ceļu, un, lai arī grupa centās savā mūzikā iekļaut grandža elementus, pēc 1995. gada albuma «Waiting for the Punchline» tā izjuka.

Betenkorts strādāja ar saviem solo projektiem, bet Šerons uz pāris gadiem kļuva par trešo «Van Halen» solistu. Grupas atkalapvienošanās notika 2007. gadā, gadu vēlāk izdots albums «Saudades de Rock», taču tas arī viss. Grupai ir diezgan liela fanu bāze Francijā, Japānā, viņi uzstājas arī Lasvegasā, taču daudziem atmiņā šis ansamblis palicis ar vienu vienīgu dziesmu - «More Than Words».

Pēdējos gados Betenkorts piespēlē ģitāru Rianai (Rihanna) un intervijās izteicies, ka top jauns «Extreme» albums, taču pagaidām detalizētāka informācija par tā izdošanu nav izziņota.

2014. gadā skaistu dziesmas versiju Nuno un «Aerosmith» solists Stīvens Tailers (Steven Tyler) izpildīja Norvēģijā, Nobela prēmijas rīkotajā koncertā.

Steven Tyler & Nuno Bettencourt "More Than Words" (koncertā)

Jaunumiem var sekot grupas «Instagram» lapā.

@extreme_band