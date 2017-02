Pirms 53 gadiem tieši šajā dienā «bītli» uzstājās Salivana šovā

Šī diena rokmūzikas vēsturē pirms 53 gadiem ir īpaši zīmīga. Četri puiši no Liverpūles 1964. gada 9. februārī uzstājās ASV televīzijas CBS Eda Salivana (Ed Sullivan) šovā, un viņu uzstāšanos vēroja rekordliels skaits - 73 miljoni skatītāju. Lieki piebilst, ka tieši pēc šā raidījuma bītlomānija uzņēma īstos apgriezienus, un Ringo, Pols, Džordžs un Džons kļuva par sava laikmeta popkultūras fenomenu. Noskaties leģendāro uzstāšanos!

Grupa izpildīja piecas dziesmas («All My Loving», «Till There Was You», «She Loves You», «I Saw Her Standing There» un «I Want To Hold Your Hand»).

Šova laikā ASV netika izdarīts gandrīz neviens noziegums. Lūk, kādu iespaidu uz jauniešu prātiem atstāja «bītli».

The Beatles "I Want To Hold Your Hand" (Eda Salivana šovs 1964)

