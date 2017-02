«Texas» aprīlī izdos jaunu albumu

Šarlīna Spiteri. Foto: Ekrānuzņēmums

Skotijas popgrupa «Texas», kas ir pazīstama ar tādiem hitiem kā «Say What You Want» un «Insane», paziņojusi, ka 21. aprīlī laidīs klajā jaunu albumu, kura nosaukums ir «Jump On Board». Glāzgovas mūziķu apvienības jauno ierakstu izdos mūzikas izdevniecība «BMG Records».