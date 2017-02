ASV topu iekaro reperis Big Šons

Amerikāņu reperis, mūziķis un tekstu autors Big Šons (Big Sean), pilnajā vārdā Šons Maikls Andersons, šonedēļ iekarojis ASV pieprasītāko albumu «Billboard 200» topa 1. vietu, ziņo «billboard.com».

Nedēļas griezumā 28 gadus vecā repera ceturtais albums «I Decided» (G.O.O.D. Music/Def Jam Records) pārdots 151 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati. Šis ir labākais Šona starts. Viņa debijas plate «Finally Famous» 2011. gadā startēja ar 87 000, 2013. gada ieraksts «Hall of Fame» ar 72 000 kopijām, bet 2015. gada «Dark Sky Paradise» ar 173 000.

Šons piedzima Santamonikā (Kalifornija, ASV). Divu mēnešu vecumā viņš kopā ar savu māti un vecmāmiņu pārcēlās uz sešu kilometru attālo Detroitu. Pabeidzis Detroitas Valdorfpedagoģijas skolu un Detroitas Tehnisko vidusskolu. Vidusskolas beigās viņš sadraudzējās ar WHTD - Detroitas hiphopa radio cilvēkiem. Katru nedēļu viņš piedalījās radio veidotajās hiphopa kaujās. 2005. gadā Kanje Vests (Kanye West) bija ieradies sniegt interviju radio. To uzzinājis, Šons devās uz radio, lai satiktu Kanji un iedotu savus ierakstus. Sākumā Vests negribēja viņā klausīties, bet vēlāk deva iespēju pierādīt savas spējas. Viņam patika tas, ko bija dzirdējis, un paņēma demo ierakstus. Pēc diviem gadiem Kanje un Šons ierakstīja savu pirmo albumu.

Kā viesmākslinieki jaunajā ierakstā piedalās Eminems, Atlantas repa trio «Migos» u.c.

Big Sean "Halfway Off The Balcony"

Kā prognozēts, pateicoties «Super Bowl» šovam, uz augšu pakāpušies Lēdijas Gāgas albumi. Jaunā plate «Joanne» uzšāvusies no 66. uz 2. vietu. Savukārt albums «The Fame» - numur 6.

Pagājušās nedēļas līderis - «Migos» ar «C U L T U R E» (skat. recenziju) noslīdējis uz 3. vietu (68 000).

Kantri dīvas Ribas Makeintairas (Reba McEntire) jaunā plate «Sing It Now: Songs of Faith & Hope» ar 54 000 vienībām numur 4.

Kanādiešu dziedātājs Eibels Tesfejs (Abel Tesfaye) aka «The Weeknd» ar savu jauno albumu «Starboy» (skat. recenziju) noslīdējis no 5. vietu.

