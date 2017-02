«Incubus» atgriežas ar jaunu singlu

Amerikāņu alternatīvā roka apvienība «Incubus» pēc nelielas pauzes laidusi klajā jaunu dziesmu «Nimble Bastard», kas ir pirmais vēstnesis no šogad gaidāmā astotā studijas albuma.

Grupa, kas dibināta 1991. gadā, nesenāko albumu «If Not Now, When?» izdeva 2011. gadā.

Jaunā plate dienas gaismu ieraudzīs 21. aprīlī.

«Šī dziesma albuma ieraksta procesā radās viena no pēdējām,» intervijā «KROQ» stāsta grupas ģitārists Maiks Einzigers (Mike Einziger). «Mēs spēlējāmies ar motīvu, un rezultātā no tā sanāca jauns singls. Dziesma ir par to, ka jebkuros apstākļos cilvēks spēj tomēr nostāties uz kājām.»

Grupa šovasar dosies arī Ziemeļamerikas turnejā kopā ar emorokeriem «Jimmy Eat World».

Incubus "Nimble Bastard"