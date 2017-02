Pasniegtas prestižās BRIT balvas

Trešdien Londonā norisinājās ikgadējā BRIT balvu ceremonija. Britu Ikonas balva šogad piešķirta britu dziedātājam Robijam Viljamsam (Robbie Williams), kurš paškritiski izteicies, ka pēc Deivida Bovija, protams, saņemt šādu balvu ir milzīgs gods, taču tādējādi balva tiek mazliet devalvēta.

Nu jau viņsaulē esošā roka leģenda Deivids Bovijs ieguva balvu kā labākais britu solomākslinieks, apsteidzot tādus mūziķus kā Kreigu Deividu, Maiklu Kivanuku un reperus Kano un Skepta.

Savukārt grupa «The 1975» uzvarēja «labākās britu grupas» kategorijā konkurencē ar tādiem ansambļiem kā «Little Mix», «Radiohead», «Biffy Clyro» un «Bastille».

Konkurencē ar «Bon Iver», Bruno Marsu, nelaiķi Leonardu Koenu un «The Weeknd» kā labākais ārzemju izpildītājs balvu saņēma kanādiešu reperis Dreiks (Drake), kurš izteicās, ka BRIT balva ir svarīgākā kādu viņš saņēmis. Zināms, ka viņš atklāti kritizējis «Grammy» balvas. Tikmēr viena no hiphopa zelta laikmeta apvienībām - intelektuālā hiphopa grupa «A Tribe Called Quest», saņēma balvu kā labākā ārzemju grupa.

Pie balvas tika arī R&B dīva Bejonsē? Viņa atzīta par labāko ārzemju dziedātāju.

Ceremonijā Krisa Mārtina priekšnesumā tika izpildīts veltījums mūžībā aizgājušajam mūziķim Džordžam Maiklam.

Uzstājās arī graima reperis Skepta, «The 1975», Emeli Sandei, Eds Šīrans, Keitija Perija u.c. Protams, ceremonijas noslēgumā arī Robijs Viljamss.

Mūzikas balvu «Brit Awards» nodibināja Lielbritānijas producentu asociācija, pirmo reizi tā tika piešķirta 1977. gadā, bet kopš 1982. gada tā tiek piešķirta ik gadu.

The Brit Awards 2017 uzvarētāji:



Britu soloizpildītājs: Devids Bovijs

The winner of British Male at The #BRITs 2017 is @DavidBowieReal! 💙 pic.twitter.com/4rLvYMt2DG— BRIT Awards (@BRITs) February 22, 2017

Britu soloizpildītāja: Emeli Sandei

Britu grupa: The 1975

Britu debija: Rag'n'Bone Man

Britu singls: Little Mix «Shout Out to My Ex»

Starptautiskie panākumi: Adele

Ārzemju soloizpildītājs: Dreiks

Ārzemju soloizpildītāja: Bejonsē

Ārzemju grupa: A Tribe Called Quest

The winners of International Group at The #BRITs 2017 are @ATCQ! 💕 pic.twitter.com/mnMvZht3A5— BRIT Awards (@BRITs) February 22, 2017

Ikona: Robijs Viljamss

Britu video: One Direction «History»

Labākais albums: Davie Bowie «Blackstar»

