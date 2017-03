«Bastille» koncertā iesildīs angļu mūziķis Mets Vilss

Britu grupu «Bastille» koncertā «Arēnā Rīga» 4. martā «Arēnā Rīga» iesildīs jaunais angļu mūziķis Mets Vilss (Matt Wills), informē koncerta organizatori «Positivus Music».

Vilsa mūziku kritiķi raksturo kā emocionāli bagātīgu atmosfērisko folkpopu. Viņa skanējums tiek salīdzināts ar tādām pasaulslavenām grupām un solistiem kā «The 1975», Edu Šīranu, «Labrinth» un «The Kooks». Mūziķis kā īpašais viesis kopā uz skatuves kāpis ar tādām zvaigznēm kā Helsiju un Sigalu.

Vilss sācis komponēt dziesmas jau 13 gadu vecumā, bet nopietni karjerai pievērsās 16 gados, kad pārcēlies uz dzīvi Londonā. 2014. gadā tika izdots viņa pirmais minialbums ar nosaukumu «She Has No Name», kurā bija iekļauts arī singls «Aeroplanes». Nākamajā gadā tika izdots vēl viens minialbums «Lost and Found», kurš klausītājiem pieejams ne tikai digitālajā versijā, bet arī īpašās vinila platēs. 2016. gadā mākslinieks atgriezies ar singlu «Hurricane»

Reklāma

Matt Wills "Set You Free"

Jau ziņots, ka septembrī klajā nāca grupas otrais albums «Wild World», tāpēc grupa devusies jaunā albuma popularizēšanas koncertturnejā. «Bastille» koncerts «Arēnā Rīga» būs grupas atgriešanās Latvijā, jo 2014. gada vasarā viņi uzstājās festivālā «Positivus».

«Bastille» ir guvusi vairākas balvas un nominācijas, tostarp 2014. gadā ieguva balvu «Brit Award» un 2015. gadā tika nominēta «Grammy» par labākās jaunās grupas titulu, tāpat grupa ieguva balvu «Teen Choice Award» par labāko roka dziesmu. Šogad žurnāls «NME» iekļāva «Wild World» 2016.gada labāko albumu topa 20. vietā.

Saistītie raksti