Balto nacistu līderis ir liels «Depeche Mode» fans. Grupa norobežojas

To Spensers teicis intervijā «New York Magazine» žurnālistei Oliviju Nuci (Olivia Nuzzi), kura šo faktu apliecināja savā «Twitter».

Tiesa, vēlāk Spensers atbildējis, ka jokojis, un grupai nav nekādu saišu ar viņa organizāciju, taču piebildis, ka ir «liels DM fans».

Richard Spencer, asked if he likes rock music, says "Depeche Mode is the official band of the alt-right."— Olivia Nuzzi (@Olivianuzzi) February 23, 2017

Arī pagājušogad viņš savā «Twitter» rakstījis, ka grupa «Depeche Mode» ir jau ierakstījusi visas nepieciešamās labējo himnas, īpaši viņu uzrunājot dziesma «People Are People», kas, viņaprāt, runā par «rasu atšķirībām».

That song is also about racial differences. After all, "you and get along so awfully."— Richard 🥛 Spencer (@RichardBSpencer) January 23, 2016