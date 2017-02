Britu topā dominē Eds Šīrans un Rag 'n' Bone Man

Apvienotās Karalistes albumu topā 1. vietu saglabājis viens no BBC aptaujas «Sound of 2017» augstāk izsētajiem jaunajiem talantiem - par 21. gadsimta Džo Kokeru dēvētais «Rag 'n' Bone Man», ziņo «nme.com».

32 gadus vecā «Rag 'n' Bone Man», īstajā vārdā Rorija Greiema (Rory Graham) debijas albums «Human» (Best Laid Plans/Columbia/Sony Music) otrajā nedēļā pārdots 69 000 vienību, ziņo «Official Charts Company».

Raiens Adamss (Ryan Adams) ar jauno albumu «Prisoner» numur 3.

Rag'n'Bone Man "Human"

Tikmēr cits britu dziesmu autors - Eds Šīrans (Ed Sheeran) ar «Shape Of You» jau sesto nedēļu pēc kārtas saglabājis Apvienotās Karalistes singlu topa 1. vietu, ziņo «nme.com». Viņa otra dziesma «Castle On The Hill» no 3. vietas atkal pakāpusies uz 2.

Ryan Adams "Do You Still Love Me?"

