Miris soulmūziķis Leons Veirs

77 gadu vecumā miris pazīstamais soulmūziķis un komponists Leons Veirs (Leon Ware), ziņo ārvalstu prese. Viņš sacerējis dziesmas Mārvinam Geijam (Marvin Gaye), Maiklam Džeksonam (Michael Jackson), Minijai Ripertonei (Minnie Riperton), Kvinsijam Džonsam (Quincy Jones) u.c.

Veirs bija klasiskā Mārvina Geija albuma «I Want You» (1976) līdzautors, kā arī Džeksona «I Wanna Be Where You Are», Ripertones «Inside My Love», Kvinsija Dzonsa «If I Ever Lose This Heaven» un Maksvela «Sumthin', Sumthin'» līdzautors.

Dzimis Detroitā Veirs sākotnēji komponēja mūziku tādiem soula kolektīviem kā «The Isley Brothers», «Ike & Tina Turner», «The Four Tops» un Bobijam Vomakam (Bobby Womack).

1972. gadā viņš uzsāka solo karjeru.

Viens no viņa slavenākajiem sacerējumiem ir «I Want You», ko ieskaņoja Geijs, vēlāk arī Roberts Pālmers.

Marvin Gaye "I Want You" (1976)

Pēdējos gados viņš strādājis ar jaunās paaudzes mūziķiem, tajā skaitā Hosē Džeimsu, Maksvelu u.c.

Nule kā izdotajā basģitārista «Thundercat» albumā «Drunk» viena dziesma «Tokyo» ir tapusi Veira ietekmē.

Minnie Riperton "Inside My Love"