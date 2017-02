ASV albumu topu iekaro reperis «Future»

ASV albumu topu šonedēļ iekarojis Atlantas repera «Future» jaunākais albums «HNDRXX», ziņo «billboard.com».

Interesanti, ka tikai pirms desmit dienām reperis bija izdevis savu piekto studijas albumu, kas iekaroja «Billboard 200» topa 2. vietu. Jaunais, nu jau sestais ieraksts, kurā piedalās arī dziedātāja Riana (Rihanna) un kanādiešu dziedātājs «The Weeknd» pirmajā nedēļā pārdots 140 000 vienību, liecina «Nielsen Music» dati.

Saistītie raksti

Reklāma

Future "Super Trapper"

Topa 2. vietā Bruno Marss ar «24K Magic» (59 000 vienību).

Savukārt erotiskās filmas «The Fifty Shades Darker» («Tumsa piecdesmit nokrāsās») skaņu celiņš numur 3. Skaņu celiņš (Universal Studios/Republic Records) nedēļas griezumā pārdots 53 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati.

Albuma centrālais singls ir Teilores Sviftas un Zeina Malika dziesma «I Don't Wanna Live Forever». Vēl šajā izlasē iekļautas Sia, Helsijas (Halsey), Nika Džonasa (Nick Jonas) un Nikijas Mināžas (Nicki Minaj) dziesmas.

Aizpagājušās nedēļas līderis - amerikāņu reperis, mūziķis un tekstu autors Big Šons (Big Sean), pilnajā vārdā Šons Maikls Andersons, ar plati «I Decided» (G.O.O.D. Music/Def Jam Records) noslīdējis uz 6. vietu. Savukārt «Migos» ar «C U L T U R E» uz 5. vietu.

7. vietā R&B veterāna Čārlija Vilsona (Charlie Wilson) jaunā plate «In It to Win It».

Charlie Wilson - In It To Win It

Mūžam nemierīgais alternatīvā kantri trubadūrs Raiens Adamss (Ryan Adams) ar «Prisoner» numur 8.

Savukārt kantri/blūgrāsa dziedātāja Alisone Krausa (Alison Krauss) ar jauno «Windy City» numur 9.

Ieskats Alisones Krausas albumā