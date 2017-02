Pētījumā noskaidrots, ka basģitāristi grupā ir īpaši svarīgi

Dziedātāji, bundzinieki un soloģitāristi, izlasiet šo! Jauns pētījums liecina, ka tieši basģitāristi grupās ir vissvarīgākie dziesmas struktūras izveidošanā.

Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts izdevumā «Proceedings of the National Academy of Sciences», cilvēki vieglāk uztver tieši izmaiņas zemajās frekvencēs, proti, basģitāras skanējumā, nekā augstāk uzskaņotos instrumentos.

Pētījuma autore ir Kanādas Makmāsteras Universitātes psiholoģe Lorela Treinore, un viņa izpētījusi, ka cilvēka smadzenes labāk uztver izmaiņas jeb kļūdas zemākās notīs.

Treinores komanda izmantoja elektroencefalogrāfiju (EEG) - nekaitīgu un nesāpīgu izmeklēšanas metodi, kas reģistrē galvas smadzeņu bioelektrisko aktivitāti, un secināja vēl kādu interesantu detaļu - dziesmās, kurās bija izteikts bass, cilvēki sita līdzi ritmam uz galda ar pirkstiem.

