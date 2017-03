«Coldplay» izziņo jaunu EP

Britu poproka apvienība «Coldplay» šodien pārsteigusi fanus ar lieliskiem jaunumiem – informāciju par viņu gaidāmo jauno EP, kā arī pirmo tā vēstnesi.

Grupas solists Kriss Mārtins (Chris Martin) izmantojis iespēju un grupas oficiālajā Facebook lapā publicējis šādu paziņojumu:

Sveiki visiem. Mums ir jauns EP albums tieši jums, kas iznāks 2. jūnijā. Tā nosaukums ir «Kaleidoscope EP», un tajā būs piecas dziesmas.

1. «All I Can Think About Is You»

2. «Something Just Like This»

3. «Miracles 2»

4. «A L I E N S»

5. «Hypnotised»

Lūk, jaunā ne-singla dziesma no EP ar nosaukumu «Hypnotised» ar filmu, ko veidojusi Mērija Vigmora (Mary Wigmore).

Ceram, ka jūs to izbaudīsiet.

Ar mīlestību, KM (Kriss Mārtins).

Atgādinām, ka pirms diviem gadiem Mārtins paziņoja, ka septītais kolektīva studijas albums «A Head Full of Dreams» būšot pēdējais grupas diskogrāfijā. Izskatās, ka mūziķis pārdomājis...

