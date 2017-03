Rodžers Voterss publicē jaunās plates kacekli

Foto: Ekrānuzņēmums

Leģendārās britu rokgrupas «Pink Floyd» dibinātājs Rodžers Voterss (Roger Waters) publicējis 30 sekunžu garu sava jaunā soloalbuma «Is This The Life We Really Want?» tīzeri jeb kacekli. Jaunais albums, kas pēc 24 gadu pārtraukuma sekos 1992. gada «Amused to Death», tapis kopā ar grupas Radiohead skaņu vīru Naidželu Godriču (Nigel Godrich).