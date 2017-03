Graima reperis Stormzijs iekaro britu albumu topu

Sīvā cīņā ar tā dēvēto «jauno Džo Kokeru» - dziedātāju «Rag 'n' Bone Man», graima reperis Stormzijs (Stormzy) tomēr spējis iekarot Apvienotās Karalistes albumu topa 1. vietu, ziņo «nme.com».

Stormzija debijas plate Gang Signs & Prayer (Merky) nedēļas griezumā pārdota 69 000 vienību, liecina «Official Charts Company». Līdz ar to 32 gadus vecā «Rag 'n' Bone Man», īstajā vārdā Rorija Greiema (Rory Graham) debijas albums «Human» (Best Laid Plans/Columbia/Sony Music) trešajā nedēļā noslīdējis uz 2. vietu. 3. vietā, gaidot jauno ierakstu, Eda Šīrana (Ed Sheeran) iepriekšējais albums «x» (2014. gada).

Ir vairāk kā skaidrs, ka nākamnedēļ 1. vietā būs Šīrana jaunais albums «÷».

Tikmēr Šīrans ar jauno singlu «Shape Of You» jau astoto nedēļu pēc kārtas saglabājis Apvienotās Karalistes singlu topa 1. vietu. Viņa otra dziesma «Castle On The Hill» numur 3.

Stormzy "Big For Your Boots"