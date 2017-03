«Fleet Foxes» izziņo jaunu plati, publicē pirmo vēstnesi

Sietlas apvienība «Fleet Foxes» šonedēļ atgriezusies pie klausītājiem ar jaunu deviņu minūšu kompozīciju «Third of May / Ōdaigahara», kas ir pirmais vēstnesis no vasarā gaidāmā jaunā studijas albuma «Crack-Up».

Ilgi gaidītais albums, kas sekos 2011. gada ierakstam Helplessness Blues (skat. recenziju), nāks klajā 16. jūnijā izdevniecībā «Nonesuch Records».

Saistītie raksti

Reklāma

Izziņoti arī pirmie Amerikas koncerti.

Klajā laista arī jauna kompozīcija, kuras teksta video darinājis grupas līdera Robina Peknolda brālis Šons Peknolds.

Fleet Foxes - Third of May / Ōdaigahara

Crack-Up dziesmu saraksts

1. I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

2. Cassius, -

3. - Naiads, Cassadies

4. Kept Woman

5. Third of May / Ōdaigahara

6. If You Need To, Keep Time on Me

7. Mearcstapa

8. On Another Ocean (January / June)

9. Fool's Errand

10. I Should See Memphis

11. Crack-Up