Tima Hekera koncertu Rīgā ievadīs «Bērnu rīts»

28.martā gaidāmo kanādiešu elektroniskās mūzikas un skaņu mākslinieka Tima Hekera (Tim Hecker) koncertu Rīgā ievadīs «Bērnu rīts», informē festivāla «Zemlika» rīkotāji.

«Bērnu rīts» ir skaņu mākslas kolektīvs, kuru 2007. gadā Rīgā izveidojusi arhitektu - domubiedru grupa. Tā sastāvs ir mainīgs. Priekšnesumi ir sava veida rituāli. To norisi nosaka telpas un kustības mijiedarbība, kas nonāk mūziķu uzmanības laukā. «Bērnu rīts» neizšķir izpildītājus un klausītājus. Koncentrējot uzmanību konkrētajos laiktelpas punktos, viņi maina savas apziņas kvalitāti, kas, savukārt, ietekmē notiekošā norisi. Šī notikumu un apziņas saikne ir abpusēja. «Bērnu rīts» piedāvā veikt šos koncentrēšanās un atbrīvošanās vingrinājumus vienkārši ieklausoties skaņās ar prātu, kas ir atbrīvots no muzikāliem kritērijiem. Tas palīdz attīrīt apziņu no robežām, kuras veido priekšstati, viedokļi, attieksme un reakcijas.

Saistītie raksti

Reklāma

Lai gan «Bērnu rīta» pieeja skaņu ainavām neizriet tieši no mūzikas kompozīcijas principiem vai kultūrvēsturiskā konteksta, tajā saklausāmas dažādu žanru atskaņas, kas iedvesmotas galvenokārt no konkrētās mūzikas, trokšņu mūzikas, meža folkloras un pasaules tautu mūzikas.

«2017. gadā «Bērnu rītam» paliek 10 gadi. Vecums, kurā, šķiet, ka esi jau liels. Ko esam darījuši šos gadus? To pašu, ko turpinām darīt arī šoreiz – spēlēties. Kāds ir šīs spēles noslēpums? Tie ir 2 nosācījumi. Koncentrēšanās un atbrīvošanās. Vienlaikus. Nepieķeroties mirklim ieplūst pasaulē. Viss kļūst īsts, kad apzināmies šos spēles noteikumus.» Tā par gaidāmo uzstāšanos stāsta paši šī brīža «Bērnu rīta» dalībnieki Maksims Šenteļevs (lauka ieraksti, magnētiskās lentes, motoru darbināti instrumenti), Jēkabs Nīmanis (akustiskie instrumenti, elektronika, programēšana) un Ivars Šmits (augu izcelsmes animācija, kustība).

Tim Hecker "Castrati Stack"

Jau ziņots, ka 28. martā Zirgu ielas koncertzālē Rīgā ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs uzstāsies ievērojamais elektroniskās mūzikas un skaņu mākslinieks Tims Hekers no Kanādas. Gaidot jau septīto mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivālu «Zemlika» Durbē šī gada 20. un 21.oktobrī, T. Hekera koncerts Rīgā notiek pasākumu sērijas «Zemlika nāk…» ietvaros.

Koncerts notiek ar Kanādas vēstniecības Latvijā atbalstu.