Snūpa un Trampa strīds ieiet jaunā fāzē. Cits reperis draud Melānijai

Jau ziņojām, ka vakar sociālajā tīklā «Twitter» ASV prezidents Donalds Tramps asi kritizēja repera Snoop Dogg jauno klipu, kurā Tramps attēlots kā klauns un tiek nošauts. Tagad strīdā iejaucies kāds cits reperis - Bow Wow.

Atgādinām, ka pēc klipa «Lavender» publicēšanas Tramps tviterī ierakstīja, ka, klipā nošaujot Obamu, Snoop Dogg tik viegli cauri netiktu. «Cietumsods!» - rakstīja Tramps.

Tagad, aizstāvot savu kolēģi Snūpu, nu jau mazliet piemirstais reperis Bow Wow (pēdējie nopietnie panākumi topā datējami ar 2007. gadu) paziņoja, ka ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu padarīs par prostitūtu. Reperis Trampam, lietojot rupjus izteicienus, palūdzis aizvērt muti, un, ja viņš nebeigs uzbrukt Snūpam, «viņu» darbību rezultātā Melānija Trampa kļūšot par prostitūtu.

«Ayo @realDonaldTrump shut your punk a-- up talking s--t about my uncle @SnoopDogg before we pimp your wife and make her work for us,» raksta reperis trešdienas rītā.

Strīdā iesaistījušies arī citi. Tā klipu jau nosodījuši citi republikāņi - Marko Rubio un Teds Kruss. «Mūsu vēsturē ir bijuši gadījumi, kad prezidents tiek noslepkavots, mums ar šo tēmu jābūt īpaši uzmanīgiem,» izteicies Rubio.

Snūps nav pagaidām komentējis agresīvos Bow Wow izteikumus.