90. gadu vecumā miris amerikāņu rokenrola veterāns Čaks Berijs (Chuck Berry), ziņo ārvalstu prese.

Berijs padarīja «elektrisko ģitāru par rokmūzikas galveno instrumentu» un bija iedvesmas avots nākamajām mūziķu paaudzēm kopš debijas singla «Maybellene» iznākšanas 1955. gadā.

Berija slavenākie hiti ir «Johnny B Goode», «You Never Can Tell», «Roll Over Beethoven» un «Sweet Little Sixteen».

Pēdējos koncertus Čaks Berijs sniedza 2014. gada oktobrī.

Foto: Wikipedia.org

Šogad Berijs bija ieplānojis izdot jaunu albumu «Chuck». Tajā bija plānots iekļaut galvenokārt jaunas dziesmas.

Chuck Berry "Johnny B. Goode" (1958)

