Koncerta laikā uz kruīza lainera mirst bijušais «Boston» bundzinieks

Kā ziņo tenku portāls TMZ, mūziķis «Legends of Rock Cruise» koncerta laikā 22. martā saļimis uz skatuves. Nāves iemesls nav zināms, bet visticamāk tā bijusi sirdstrieka.

Saibs Hašjans bija grupas «Boston» agrīnā sastāva bundzinieks, nomainot pirmo bundzinieku Džimu Masdī. Viņš piedalījās debijas albuma «Don't Look Back» (1978) ierakstā, kas pārdots 17 miljonos eksemplāru.

A late but heartfelt RIP SIB HASHIAN. Boston's drumming dynamo. So nice so many years later when I ran into him on my book tour in Boston. pic.twitter.com/E9ZxrWvqYJ— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) March 25, 2017