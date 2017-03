Laidons nodēvē Trampu par «iespējamu draugu»

Pankroka grupas «The Sex Pistols» līderis Džons Laidons (John Lydon), reklamējot savu jauno grāmatu «Mr Rotten’s Songbook», intervijā rīta raidījumā «Good Morning Britain», nācis klajā ar vairākiem interesantiem apgalvojumiem. Viņš aizstāvējis Apvienotās Karalistes Neatkarības partijas (UKIP) līderi Naidželu Farāžu (Nigel Farage) un «Brexit», kā arī ASV jauno prezidentu nodēvējis par «iespējamu draugu».

No vienas puses šādi panku ideoloģijas pārstāvja izteikumi nav nekas neparasts, jo pankroks vienmēr ir nostājies pret sistēmu, un gan Tramps, gan Farāžs arīdzan ir izjaukuši ierasto politisko kārtību.

«Darbaļaudis ir teikuši savu vārdu, un es esmu viens no viņiem,» par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības jeb «Brexit» intevijā izteicies Laidons, kas «The Sex Pistols» laikā pazīstams ar vārdu Džonijs Rotens.

Savukārt Donaldu Trampu viņš nodēvējis ar «sarežģītu putnu».

«Man nepatīk, ka kreisie mediji ASV cenšas Trampu pataisīt par rasistu, tas neatbilst patiesībai,» viņš saka. «Viņam kā cilvēkam ir daudz nepilnību, bet rasists viņš nav. Ir cerība, ka kaut kas labs no viņa prezidentūras varētu sanākt, jo politiķi no viņa ir pārbijušies. Un es par to esmu priecīgs. Atļaušos teikt, ka viņš varētu man būt iespējams draugs.»

Atgādinām, ka 2008. gadā «The Sex Pistols» uzstājās Rīgā.