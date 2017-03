Miris «The Foundations» vokālists Klems Kērtiss

Pirmdien no dzīves aizgājis leģendārās britu soulmūzikas grupas «The Foundations» pirmais vokālists Klems Kērtiss (Clem Curtis), vēsta raidorganizācija BBC. Mūziķis bija 76 gadus vecs. Par nāves iemesliem tuvākas ziņas netiek sniegtas.

Trinidadā dzimušais Kērtiss «The Foundations» pievienojās 1967. gadā un dziedāja grupas pirmajā lielajā hitā «Baby Now That I've Found You», kas sasniedza britu hitparādes virsotni.

Kērtiss bija «The Foundations» vadošais vokālists arī nākamajos grupas hitos «Back on My Feet Again» un «Any Old Time (You're Lonely and Sad)» 1968. gadā.

Reklāma

Vēlāk šajā pat gadā Kērtiss grupu pamata, un viņa vietā stājās Kolins Jangs. Jaunajā sastāvā grupa ierakstīja savu lielāko starptautisko hitu «Build Me Up Buttercup», kas ASV hitparādē ierindojās trešajā vietā.

Kērtiss devās uz ASV, lai tur pievērstos solokarjerai, tomēr, sastopoties ar visai ierobežotām iespējām, nākamās desmitgades sākumā atgriezās Lielbritānijā un atkal pievienojās «The Foundations».

The Foundations "Baby, Now That I've Found You"