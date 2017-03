Kendriks Lamārs ir «Jaunais pāvests»

Džūda Lov*, pabīdies! Tikai nedēļu pēc tam, kad Komptonas reperis Kendriks Lamārs (Kendrick Lamar) publicēja savu jauno dziesmu «The Heart Part 4», mākslinieks mūs ir iepriecinājis ar vēl vienu jaunu dziesmu un video – «Humble».

Dziesmas klipā Lamārs iejuties pāvesta tēlā, paralēli tam redzami orveliski kadri ar vairākiem melnādainiem vīriešiem, kadri, kuros cilvēku galvas ir liesmās, un kadri, kuros redzamas daiļas būtnes skaitām dolārus. Izpēlēta arī vakarēdiena kārts.

Lamārs, kurš savā iepriekšējā darbā pats sevi pasludināja par «hiphopa atskaņu glābēju» («a hip-hop rhyme savior»), savā jaunajā dziesmā, kuras producents ir uz popularitātes viļņa esošais Mike Will Made-It, Lamārs, šķiet, sludina pazemību, pazemību pēdiņās.

Kendrick Lamar "Humble"

«Humble» videoklipa režisors ir Deivs Meierss (Dave Meyers), kura iepriekšējais veikums ir Arianas Grandes (Ariana Grande) un Džona Ledženda (John Legend) videoklips dziesmai no filmas «Beauty and the Beast».

Pagaidām no Lamāra nav saņemtas oficiālas ziņas par viņa jaunā albuma iespējamo iznākšanas datumu, tomēr «The Heart Part 4» viņš deva nepārprotamus mājienus, ka nozīmīgs datums būšot 7. aprīlis.

29 gadus vecā Kendrika iepriekšējais albums «untitled unmastered.» izdots 2016. gadā.

Kendrick Lamar "The Heart Part 4"