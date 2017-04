Liepājā uzstāsies Gorans Bregovičs

Pasākumu cikla «Mo Liepāja piedāvā» ietvaros 19. augustā koncertzālē «Lielais Dzintars» ar savu jaunāko programmu viesosies par Balkānu mūzikas karali dēvētais mūziķis Gorans Bregovičs un viņa leģendārais «Kāzu un bēru orķestris», informē rīkotāji «Passport Productions».

Šī būs vēl nepiedzīvota un unikāla pieredze koncertzāles apmeklētājiem, jo uz koncertzāles skatuves kāps Bregoviča atraktīvais orķestris pilnā sastāvā ar visiem temperamentīgajiem orķestrantiem, pierībinot akustisko zāli ar jautrajiem un visiem tik atpazīstamiem skaņdarbiem.

Balkānu mūziķis Latvijas klausītājiem ir labi pazīstams, jo viņš Latvijā viesojies vairākkārt un vienmēr koncerti ir bijuši izpārdoti. Gorans Bregovičs koncertzālē «Lielais Dzintars» atskaņos gan dziesmas no sava jaunākā albuma «Champagne for Gypsies» («Šampanietis čigāniem»; 2013), gan arī savus lielākos hitus no visiem zināmām kinolentēm.

Biļetes tirdzniecībā būs pieejamas no 13. aprīļa, un, prognozējot lielo interesi, producenti aicina nevilcināties ar biļešu iegādi, ņemot vērā koncertzāles «Lielais Dzintars» sēdvietu kapacitāti, kā arī to, ka līdz šim mākslinieks Latvijā ir uzstājies krietni lielākas ietilpības koncertzālēs un arēnās.

Biļetes var iegādāties visās «Biļešu servisa» kasēs un «Statoil» DUS.

